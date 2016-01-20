Мінімальні ціни на цукор з вересня зростуть на 41%

Кабінет міністрів України має намір підвищити мінімальні закупівельні ціни на цукор в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017) на 41% порівняно з діючими в цьому сезоні – до 9078,87 грн за тонну (без ПДВ).

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, відповідний намір закріплено в затвердженому сьогодні, 20 січня, проекті постанови «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 до 1 вересня 2017 року».

Згідно з повідомленням, уряд також має намір скоротити квоту поставок цукру на внутрішній ринок (квота «А») на 3% - до 1,67 млн тонн і затвердити мінімальну ціну реалізації 1 тонни цукрових буряків на рівні 616,99 грн проти 445,87 грн цього сезону.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінагропроду, граничний розмір квоти визначався, виходячи з того, що фонд споживання цукру населенням (з розрахунку 38 кг на людину на рік) становитиме в зазначений період 1,620 млн тонн, а інше споживання – 50 тис. тонн.

Рівні мінімальних цін на цукрові буряки і цукор квоти «А» визначено на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України та Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості», виходячи з витрат на виробництво продукції та мінімального необхідного рівня його рентабельності.

У прес-службі зазначили, що якщо виробник перевищить виділену йому квоту поставок цукру на український ринок або реалізує його за ціною нижчою за мінімальну, то він заплатить штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізацію якого здійснено з порушенням встановленого порядку.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2015 року Кабмін схвалив розроблений Мінагропродом законопроект, що передбачає скасування мінімальних цін на цукор і цукровий буряк. У міністерстві наголошували, що для підприємств скасування цієї норми означатиме розвиток конкуренції, оскільки цукрові заводи отримають стимул для здешевлення своєї продукції, а споживачі, відповідно, зможуть купувати більш дешевий цукор.

В 2015-2016 МР Кабмін підвищив мінімальні закупівельні ціни на цукор - на 36,7% порівняно із сезоном 2014-2015 – до 6454,73 грн за тонну (без ПДВ). Мінімальну закупівельну ціну на цукрові буряки було підвищено на 29,8% – до 445,87 грн/тонна. Крім того, урядовою постановою передбачено зниження квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») нинішнього МР до 1,72 млн тонн з 1,811 млн тонн.