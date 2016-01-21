Опубліковано розширений перелік російських товарів, які потрапили під ембарго

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувало на своєму сайті розширений перелік російських товарів, щодо яких уряд 20 січня ввів ембарго.

Введено ембарго за 13 товарними кодами, що включають продукти харчування. Серед них - зелений чай, риба, ікра, кондитерські вироби, напівфабрикати і соуси.

“Уряд розширив перелік російських продуктових товарів, які потрапили під заборону ввезення. Це додатково понад 70 тарифних ліній, серед яких: цибуля, соуси і кетчупи, риба, деякі кондитерські вироби, такі як печиво, хлібці тощо. Крім того, щоб уникнути постачання заборонених до ввезення товарів під іншими кодами, ембарго введено також на товари, які протягом останнього року не ввозилися в Україну", - повідомила прес-служба міністерства з посиланням на слова торгового представника України Наталії Микольської.

Згідно з повідомленням, уряд також розпочав підготовку до оскарження торгових обмежень з боку Росії до Світової організації торгівлі.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 січня затвердив розширений перелік товарів російського виробництва, заборонених до ввезення на територію України.

Із 10 січня Україна ввела ембарго на імпорт близько 30 товарних позицій Росії у відповідь на аналогічні дії російської сторони. Під заборону потрапили товари продовольчої групи, горілка, тютюнові вироби, продукція хімічної промисловості і залізничне обладнання. Крім того, Україна ввела мита на російський імпорт, ставки яких варіюються в діапазоні 1,5-19% з перехідним періодом 3-5 років.

Вимога переглянути й розширити перелік російських товарів, які потрапляють під заборону на імпорт, висловив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на попередньому засіданні уряду. Торговельне ембарго є «дзеркальним» заходом української влади у відповідь на агресивні торговельні дії Росії, яка з початку поточного року також запровадила повне ембарго на продовольчий експорт, підняла мита на імпорт інших товарних груп, що постачаються з України в Росію, а також ввела повну заборону на транзит українських вантажів по території Росії в бік країн Середньої Азії.

Україна вважає дії Росії політично мотивованими й зумовленими винятково набранням чинності з 1 січня поточного року Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Україна вже заручилася підтримкою своїх дій в Євросоюзі, а також направила відповідну ноту в Секретаріат СОТ. Ноту України про дискримінаційні дії Росії буде розглянуто, як очікується, під час Генеральної ради СОТ у другій половині лютого.