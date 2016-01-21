Вартість каструлі українського борщу в грудні склала 74 гривні

Вартість каструлі українського борщу з м'ясом об'ємом 3,5-4 літри в грудні знизилася порівняно з листопадом на 0,3%, до 73,94 грн, що пояснюється незначним зниженням цін на яловичину, моркву і цибулю, повідомила прес-служба громадського об'єднання «Економічний дискусійний клуб».

Згідно з повідомленням, вартість каструлі борщу без м'яса в грудні знизилася порівняно з листопадом на 0,6% - до 21,78 грн.

Читайте такожТретина пастеризованого молока в Україні не відповідає стандартам якості

«За розрахунками, у грудні 2015 року вартість каструлі українського борщу об'ємом 3,5-4 літра становила: з м'ясом - 73,94 гривні, без м'яса -21,78 гривні. Тобто порівняно з листопадом борщ із м'ясом подешевшав на 0,3%, борщ без м'яса - на 0,6%. Причиною цього стало незначне зниження в грудні 2015 року середніх цін на яловичину, моркву та цибулю», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що порівняно з груднем 2014 року вартість борщу з м'ясом для українців зросла на 46,8%, без м'яса - в 2,7 раза.

При розрахунках аналітики виходили з такого співвідношення інгредієнтів у страві: 600 г яловичини, 300 г капусти, 500 г буряків, 500 г картоплі, 200 г моркви, 200 г цибулі, 30 г соняшникової олії.

Читайте такожІнфляція в 2016 році може вдвічі перевищити прогнозовані урядом 12% - експерт

Як повідомляв УНІАН, разом із тим, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, морква в грудні порівняно з листопадом зросла в ціні на 4% (до 10,41 грн/кг), капуста та картопля - на 5% (до 9,91 і 5,44 грн/кг відповідно), буряк – на 7% (до 7,95 грн/кг).

У 2015 році Україна вперше почала імпортувати овочі борщового набору. Експерти стверджують, що така необхідність виникла в зв'язку з падінням врожайності найбільш ходових овочів на 10-13% залежно від культури, а також площ під ними – приблизно на 5%.