Було б нелогічно, якби Павленко втратив свою посаду - політолог

До міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка не було великих питань, тому було б нелогічно, якби він втратив свою посаду.

Таку думку висловив український експерт-політолог Олександр Палій, коментуючи питання видання Latifundist.com щодо річних результатів роботи міністра Павленка і перспектив кадрових ротацій в уряді.

«На відміну від багатьох інших міністрів, він зменшував свої повноваження, а не навпаки. Хоча, в умовах коаліційності, теоретично, все може бути», — висловився політолог.

Політолог також зазначив, що діяльність голови Мінагропроду має позитивні відгуки від представників аграрного бізнесу.

«Навколо нього було менше негативного шуму. Навпаки, лунали схвальні відгуки від тих, хто безпосередньо з ним працює, тобто від бізнесу», — розповідає Олександр Палій.

Крім того, експерт позитивно оцінив роботу міністра щодо впровадження заходів з дерегуляції аграрного бізнесу.

«На мою думку, Павленко вдало проводить роботу щодо дерегуляції. Можливо, здійснені в цьому напрямку кроки ще не настільки радикальні, як треба було б. Але, принаймні те, що він намагається робити з дерегуляції аграрного ринку та спрощення ведення бізнесу - це абсолютно правильний вектор», — вважає Палій.

Політолог також вважає, що діяльність керівника аграрного відомства є демократичною та проєвропейською.

«Стиль роботи міністра та очолюваного міністерства виглядає досить демократично і по-європейськи, крім того, відомство правильно веде свою інформаційну політику», — зазначив Палій.