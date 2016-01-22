Розширене ембарго щодо Росії набере чинності на початку лютого

Розширене ембарго щодо Росії, яке включає більш як 70 продовольчих товарних позицій, набере чинності на початку лютого.

Відповідну постанову опубліковано на сайті Кабінету міністрів України в п'ятницю.

Згідно з документом, розширене ембарго набирає чинності через 10 днів після опублікування постанови.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 січня затвердив розширений перелік товарів російського виробництва, заборонених до ввезення на територію України.

Запроваджено ембарго за 13 товарними кодами, що включають продукти харчування. Серед них - зелений чай, риба, ікра, кондитерські вироби, напівфабрикати і соуси.

З 10 січня Україна запровадила ембарго на імпорт близько 30 товарних позицій Росії у відповідь на аналогічні дії російської сторони. Під заборону потрапили товари продовольчої групи, горілка, тютюнові вироби, продукція хімічної промисловості та залізничне обладнання. Крім того, Україна запровадила мито на російський імпорт, ставки якого варіюються в діапазоні 1,5-19% з перехідним періодом 3-5 років.

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Переглянути і розширити перелік російських товарів, що потрапляють під заборону на імпорт, поставив вимогу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на попередньому засіданні уряду. Торговельне ембарго є «дзеркальним» заходом української влади у відповідь на агресивні торговельні дії Росії, яка з початку поточного року також запровадила повне ембарго на продовольчий експорт, підняла мито на імпорт інших товарних груп, що поставляються з України в Росію, а також запровадила повну заборону на транзит українських вантажів територією Росії в бік країн Середньої Азії.

Україна вважає дії Росії політично мотивованими і продиктованими виключно набранням чинності з 1 січня поточного року Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Україна вже заручилася підтримкою своїх дій в Євросоюзі, а також направила відповідну ноту в Секретаріат СОТ. Очікується, що ноту України про дискримінаційні дії Росії буде розглянуто в ході Генеральної ради СОТ у другій половині лютого.