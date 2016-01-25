Україна торік зібрала 60 мільйонів тонн зерна

Україна в 2015 році зібрала 59,96 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 6,1% менше, ніж в 2014 році, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, урожай пшениці в 2015 році збільшився на 9,9%, до 26,5 мільйона тонн, ячменю – скоротився на 8,5%, до 8,3 мільйона тонн, а кукурудзи – зменшився на 18,5%, до 23,2 мільйона тонн.

На продовольче зерно довелося 45,5% валового збору (27,3 мільйона тонн), на фуражне – 54,5% (32,7 мільйона тонн).

Валовий збір соняшнику, за даними Держстату, минулого року склав 11,2 мільйона тонн, що на 10,2% більше, ніж у 2014 році. Ріпаку зібрано 1,7 мільйона тонн (на 20,8% менше), а сої – 3,9 мільйона тонн, як і роком раніше.

Урожай цукрових буряків, за оцінками Держстату, в 2015 році склав 10,3 мільйона тонн, що на 34,7% менше, ніж у 2014 році.

За даними відомства, у господарствах населення було вирощено 23% врожаю зерна, 15% соняшнику і 8% цукрових буряків.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, у 2014 році Україна зібрала 63,8 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж в 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.