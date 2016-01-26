Україна може створити ЗВТ із Західною Африкою - голова Мінагропроду

Про це в ефірі 5 каналу заявив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко, передає прес-служба відомства.

«Африканський континент – один з найбільш перспективних за показниками розвитку. Тому Україна працює над розширенням експорту аграрної продукції до цього регіону. Експортна динаміка України в цьому напрямку досить висока - з 1996 року по 2014 рік обсяг експорту збільшився у 24,3 рази – зазначив міністр.

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Зазначається, що країни Африки постійно збільшують обсяги імпорту продукції. "Тому для України найбільш перспективним видаються поставки продуктів харчування", - впевнений Міністр.

Сьогодні найбільша доля українського аграрного експорту до африканських країн приходиться на зернові – пшениця, кукурудза, ячмінь, а також на соняшникову і соєву олію, залишки та відходи харчової промисловості, молоко згущене, насіння олійних культур.

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При цьому зазначається, що в 2015 році Україна значно збільшила експорт продукції з доданою вартістю: м'яса, сирів та йогуртів, тваринного масла, продуктів переробки овочів, кондитерських виробів, води, вина та тютюну.

"Найбільшими торговими партнерами для наших експортерів аграрної продукції сьогодні є країни Північної Африки. Тут найбільшим споживачем української продукції є Єгипет. При цьому у майбутньому ми плануємо розширити співпрацю зі всіма країнами африканського континенту", - запевнив голова відомства.

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"Зокрема, ми розглядаємо можливість введення ЗВТ з країнами Західної Африки. Адже тут знаходиться одна з найпотужніших економік Африки південніше Сахари — Нігерія. Крім того, ринки Нігерії, Нігеру, Гвінеї, Малі є ринками збуту для українського сухого молока, і ми можемо інтенсифікувати цю співпрацю. Якщо буде створено ЗВТ з ECOWAS, експорт української продукції виросте в рази", - наголосив міністр Олексій Павленко.