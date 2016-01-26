В Україні з 10 лютого запрацює Держпродспоживслужба

Початок повноцінної роботи Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба), яку було створено Кабінетом міністрів у вересні 2014 року, заплановано на 10 лютого 2016 року, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко під час зустрічі з журналістами.

«Ми розраховуємо 10 лютого зробити запуск. Можу попередньо анонсувати», - сказав Павленко.

Він повідомив, що 10 лютого планується запуск центрального апарату і регіональних відділень Держпродспоживслужби. Початок роботи відомства в регіонах передбачає одночасне припинення роботи реорганізованих і ліквідованих служб, на базі яких Держпродспоживслужба створюється. Міністр запевнив, що це не призведе до зупинки роботи за профілем служби.

«Це сплановані дії з переходу. Не буде такого, що все зупинилося», - сказав Павленко.

За його словами, після запуску територіальних відділень Держпродспоживслужби продовжиться робота з формування її штату та бюджету. Він зазначив, що фінансування нового відомства відбуватиметься за рахунок виділених у державному бюджеті коштів на служби, що ліквідовуються чи реорганізовуються.

Міністр відмовився коментувати відставку Сергія Глущенка з посади голови Держпродспоживслужби, яку було прийнято Кабінетом міністрів 13 січня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Держпродспоживслужби у вересні 2014 року і доручив створити територіальні органи відомства наприкінці жовтня 2015 року. Центральний апарат органу виконує окремі функції, однак служба досі не розпочала роботу на місцях.

Відомство створюється на базі Державної інспекції сільського господарства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби, які ліквідовуються або реорганізовуються.

13 січня 2016 року Кабмін звільнив Сергія Глущенка (за власним бажанням) з посади голови Держпродспоживбслужби.