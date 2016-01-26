Експерт: Робота міністра Павленка – це позитивний бекграунд "Самопомочі"

Успішна та самодостатня політична сила повинна робити ставку на професіоналізм та берегти своїх висококласних спеціалістів. Якщо у того чи іншого міністра є досягнення в галузі, то треба не намагатися маніпулювати ним чи розглядати його як інструмент політиканства, щоб виторгувати якісь преференції, а берегти такі кадри. А робота міністра аграрної політики та продовольства Олексія Павленка – це однозначно позитивний бекграунд політичної партії "Об’єднання "Самопоміч", - заявив політолог, директор "Інституту глобальних стратегій" Вадим Карасьов на прес-конференції в Києві.

За його словами, політична партія "Об’єднання "Самопоміч" вчинила непродумано і імпульсивно, зробивши заяву про відкликання міністра Олексія Павленка. "Тут були думки, що "Самопоміч" грає в якусь гру. Жодної продуманої гри тут немає - є просто якісь політичні імпульси".

Незрозумілим, за словами політолога, залишається намір відкликати міністра, який не є членом партії "Самопоміч", але при цьому є дуже професійним міністром: "Навіщо його відкликати з Уряду і тим самим запускати, якщо не кризу уряду і коаліції, то таку передкризову ситуацію, передкризову реальність?".

Вадим Карасьов зазначив, що "непродумана імпровізація" з міністром Павленком – це "суто політиканські інтриги", пов’язані з незрозумілістю того, що робити в нинішній патовій ситуації, коли уряд діє неефективно, але без цього уряду нема коаліції, а якщо нема коаліції, то потрібна нова коаліція, а її не буде, або необхідно йти на дострокові вибори.

Разом з цим він звернув увагу на заяву керівника фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олега Березюка про те, що країні потрібна нова коаліція. Однак, сказав політолог, наразі без діючого уряду, коаліції не буде: "Зараз зрозуміло, що незважаючи на такий бурхливий анонс нового політичного сезону, ключові міністри, які довели свою успішність на тлі неуспішності уряду, і які проводять серйозні реформи в своїх галузях, залишаться на своїх посадах. Все інше підлягає питанню. Можливо, заяви про референдум, відставку уряду, парламентські вибори - це сценарій більш віддаленого політичного майбутнього, який може відбутися у другій половині 2016 року. Але на цей весняний політичний сезон уряд з прем’єром і з ключовими успішними міністрами залишиться на своїх посадах", - переконаний політолог.

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Разом з тим, зауважив Вадим Карасьов, навіть якщо Олексій Павленко сам напише заяву про відставку, то він не набере потрібної кількості голосів в парламенті. Крім того, тоді є ризик отримати "уряд напіввідставлених міністрів": "Квіташвілі написав заяву про відставку – вона не прийнята, Пивоварський написав – не прийнята, нема міністра екології. І ще одного успішного міністра ставити під ризик такими непродуманими діями?".

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Політолог порадив керівництву політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" бути більш далекоглядними і ретельніше продумувати свої кроки, щоб самим себе не перехитрити і не загнати в політичний капкан.