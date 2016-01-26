Один норвезький лосось вже дорожчий за барель нафти

Вартість одного норвезького лосося перевищила ціну бареля нафти, повідомляє Slon.ru.

"Ще в середині січня рибина вагою 4,5 кілограма оцінювалася в 292 норвезькі крони (близько $33,3 за поточним курсом). Березневі ф'ючерси на північноморську нафту Brent 26 січня торгуються близько $31,6 за барель. Вартість північноамериканської WTI складає близько $30,7 за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціни на лосось в Норвегії сягнули рекордного рівня за останні 30 років через ослаблення національної валюти та низький улов. Очікується, що обсяги вилову лососевих в країні будуть низькими протягом першої половини поточного року.

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Норвегія є найбільшим у Західній Європі експортером нафти. Економіка держави значно постраждала від падіння світових цін на вуглеводні: так, у 2016 році вперше в історії норвезька влада використовує кошти суверенного фонду для покриття дефіциту бюджету.

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Котирування Brent ввечері 20 січня падали до $27,2 за барель, а вдень 21 січня коливалися близько $27,4 за барель. Вартість WTI 20 січня падала до $27,6 за барель, а до середини наступного дня склала близько $27,9 за барель. 20 січня Business Insider писав, що нафта тепер коштує дешевше молока і води.