Завдяки Мінагрополітики є позитивні зміни, які мають важливе значення для розвитку бізнесу, - Європейська Бізнес Асоціація

Про це йдеться у листі-підтримці, який підписаний Виконавчим директором ЄБА Ганною Дерев’янко.

Зокрема, протягом 2015 року Асоціація займалась розробкою комплексних змін до чинної нормативно-правової бази в аграрному секторі, які передбачають покращення умов ведення бізнесу та гармонізацію ряду положень національного законодавства з нормами Європейського Союзу.

«Цим листом ми дякуємо Олексію Павленку за підтримку деяких наших ініціатив. В тому числі наголошуємо на позитивних змінах, які мають важливе значення для розвитку бізнесу в Україні. ЄБА висловлює вдячність за сприяння експорту української сільськогосподарської продукції до Китайської Народної Республіки. Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення продажів сільськогосподарських культур на ринки Азії . Просування зернових та олійних культур у цих напрямках є стратегічно важливим. Адже саме вони вважаються найбільш перспективними», - йдеться у листі-повідомленні ЄБА.

На думку Асоціації, спрощено експорт зерна. «У 2015 році Україна експортувала 35 мільйонів тонн зернових. Це втричі більше, ніж, наприклад, у 2011 році. 15 липня цього року ВР прийняла Закон України про карантин рослин щодо зменшення адміністративного навантаження. Відтак суттєво спрощується перевезення та експорт зерна. Також збережено позитивну тенденцію співробітництва між представниками бізнесу та Мінагрополітики. Меморандум між Мінагрополітики та провідними гравцями зернового ринку є ефективним способом встановлення системного діалогу між владою та представниками бізнес-спільноти зернового сектору», - повідомляється у листі-підтримці.

Позитивним зрушенням у напрямку дерегуляції є розробка Мінагрополітики проекту Закону України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування. «Ним пропонується скасувати вимогу щодо використання при виробництві дитячого харчування сировини, яка виробляється у спеціальних сировинних зонах, натомість встановлюючи ті вимоги, які визначені законодавством ЄС. Не менш важливим є скасування карантинного дозволу на імпорт та транзит. Адже раніше в Україні процедура отримання карантинного дозволу була складною та забюрократизованою», - наголосили у ЄБА.

Відтак, Європейська Бізнес Асоціація сподівається на продовження позитивної тенденції та очікує на нові рішучі кроки влади у цьому напрямку.