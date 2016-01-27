Про запрошення на засідання фракції "Самопоміч" дізнався зі ЗМІ - міністр Павленко

Міністр агрополітики Олексій Павленко повідомив, що про запрошення на засідання фракції дізнався зі ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вже кілька днів я чекаю зустрічі з депутатами фракції "Самопоміч", про яку я просив, лише дізнавшись у п'ятницю про рішення політради партії. Знаю, що депутати вже кілька разів збиралися для обговорення кадрового питання, мене не запрошували. Насправді така ситуація в моєму спілкуванні з фракцією вперше, у нас завжди був конструктивний діалог. Якщо засідання фракції відбудеться сьогодні, я обов'язково прийду. Оскільки є багато незрозумілих для мене питань, і я впевнений, що ми їх з'ясуємо", - заявив міністр Олексій Павленко, коментуючи виданню Цензор.НЕТ інформацію, що його запросили на засідання парламентської фракції.

Відповідаючи на питання, чи був він запрошений офіційно, міністр відповів: "Я бачив, що вночі таку інформацію про запрошення мене на засідання фракції оприлюднило видання "Українська правда". Однак у всіх членів фракції мій телефон. Можна було запросити простим телефонним дзвінком або смс. Я все ж сподіваюся отримати таке запрошення на сьогодні, і, природно, його прийму. Оскільки таку зустріч ініціював сам ".

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У свою чергу джерела у фракції "Самопоміч" повідомили, що дійсно в понеділок та у вівторок проходили фракційні збори, на яких намагалися проголосувати за відкликання міністра Павленко. Однак у понеділок не зібрався кворум, а у вівторок таке рішення прийняти не змогли. Позиція депутатів фракції в цьому питанні розділилися майже навпіл. Основна претензія - до непрозорої процедури прийняття рішення політради партії, яка, власне і підняла це питання.

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Нагадаємо, що раніше 23 січня Олексій Павленко повідомив, що ініціював консультації з фракцією цього тижня. "Ми будемо вести консультації і політичні, і економічні. Потрібно бачення, розуміння, як аграрна сфера буде працювати, в тому числі має бути відповідальність перед урядом. За рік співпраці з командою Кабміну вдалося досягти дуже багато чого", - підкреслював Павленко в ефірі телеканалу "112".