Про запрошення на засідання фракції "Самопоміч" дізнався зі ЗМІ - міністр Павленко
При цьому голова Мінагропрому зазначив, що якщо засідання фракції "Самопоміч" відбудеться сьогодні, він обов'язково прийде.
Міністр агрополітики Олексій Павленко повідомив, що про запрошення на засідання фракції дізнався зі ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вже кілька днів я чекаю зустрічі з депутатами фракції "Самопоміч", про яку я просив, лише дізнавшись у п'ятницю про рішення політради партії. Знаю, що депутати вже кілька разів збиралися для обговорення кадрового питання, мене не запрошували. Насправді така ситуація в моєму спілкуванні з фракцією вперше, у нас завжди був конструктивний діалог. Якщо засідання фракції відбудеться сьогодні, я обов'язково прийду. Оскільки є багато незрозумілих для мене питань, і я впевнений, що ми їх з'ясуємо", - заявив міністр Олексій Павленко, коментуючи виданню Цензор.НЕТ інформацію, що його запросили на засідання парламентської фракції.
Відповідаючи на питання, чи був він запрошений офіційно, міністр відповів: "Я бачив, що вночі таку інформацію про запрошення мене на засідання фракції оприлюднило видання "Українська правда". Однак у всіх членів фракції мій телефон. Можна було запросити простим телефонним дзвінком або смс. Я все ж сподіваюся отримати таке запрошення на сьогодні, і, природно, його прийму. Оскільки таку зустріч ініціював сам ".
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У свою чергу джерела у фракції "Самопоміч" повідомили, що дійсно в понеділок та у вівторок проходили фракційні збори, на яких намагалися проголосувати за відкликання міністра Павленко. Однак у понеділок не зібрався кворум, а у вівторок таке рішення прийняти не змогли. Позиція депутатів фракції в цьому питанні розділилися майже навпіл. Основна претензія - до непрозорої процедури прийняття рішення політради партії, яка, власне і підняла це питання.
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Нагадаємо, що раніше 23 січня Олексій Павленко повідомив, що ініціював консультації з фракцією цього тижня. "Ми будемо вести консультації і політичні, і економічні. Потрібно бачення, розуміння, як аграрна сфера буде працювати, в тому числі має бути відповідальність перед урядом. За рік співпраці з командою Кабміну вдалося досягти дуже багато чого", - підкреслював Павленко в ефірі телеканалу "112".