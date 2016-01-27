Білорусь стала головним експортером санкційних продуктів в Росію

Білорусь стала абсолютним лідером імпорту санкционных продуктів в Росію, повідомляє Газета.ru з посиланням на заяву Федеральної митної служби (ФТС).

"Митні органи порушили 256 адміністративних проваджень за фактами реекспорту санкційного продовольства з цієї країни. На другому місці Литва і Польща (112 проваджень), на третьому - Україна (39 проваджень), на четвертому - Казахстан (28 проваджень), на п'ятому Латвія (26 проваджень), далі Фінляндія (22 провадження), Естонія (18 проваджень)", - йдеться в повідомленні.

У загальній складності російське наглядове відомство порушило 23 кримінальних провадження і 550 проваджень за адміністративні правопорушення. В період з 7 серпня по 31 грудня 2015 року ФМС затримала і вилучила понад 1 тисячі тонн забороненого до ввезення санкційного продовольства на суму 138,7 мільйона рублів.

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Як повідомляв УНІАН, за незаконне ввезення на територію Росії товарів на суму, що перевищує 250 тисяч рублів (3 тисячі доларів), в РФ пропонували карати штрафом від 300 тисяч (3,6 тисячі доларів) до 2 мільйонів рублів (24 тисячі доларів), примусовими роботами або позбавленням волі на строк від одного року до 12 років.