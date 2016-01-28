Голова Держгеокадастру спрогнозував ціну української землі після зняття мораторію

Українська земля сільськогосподарського призначення після можливого зняття мораторію на її купівлю й продаж може зрівнятися в ціні з польською землею, повідомив журналістам голова Державного агентства з питань геодезії, картографії і кадастру України (Держгеокадастр) Максим Мартинюк.

«У всіх країнах, де ринку не було, а потім він з'являвся, в перші роки відбувалось суттєве зниження ціни. Коли проходила перша хвиля купівлі-продажу, ціна починала зростати і стабілізувалася. Я думаю, що нам при визначенні вартості землі в Україні - УНІАН) треба орієнтуватися на вартість землі в Польщі», - сказав Мартинюк.

За даними Агентства з реструктуризації і модернізації сільського господарства Польщі, у другому кварталі 2015 року середня вартість землі сільськогосподарського призначення в цій країні перевищувала 8 тис. дол. за гектар.

Мартинюк повідомив, що Держгеокадастр відповідно до зобов'язань, прописаних у законі про продовження мораторію на купівлю-продаж сільгоспземель до 2017 року, вже подав на розгляд Кабінету міністрів законопроект «Про обіг земель». За словами Мартинюка, документ передбачає поетапне скасування мораторію. На першому етапі будуть продаватися тільки землі державної власності, яких в Україні близько 10 млн га. Основними покупцями таких земель, на думку чиновника, стануть дрібні фермери і агрохолдинги.

«Основними будуть дві категорії покупців. Перша – це дрібні фермери, для яких 10 га або 30 га - це нормальна площа для ведення господарства, наприклад, в галузі овочівництва. Друга категорія – це агрохолдинги, які мають в оренду паї, а земельні ділянки державної форми власності прилягають до цих паїв, і тому з точки зору логістики їм це зручно», - зазначив Мартинюк.

На другому етапі, за його словами, на ринок зможуть вийти власники земельних паїв. Голова Держгеокадастру підкреслив, що Україна готова до відкриття ринку землі.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2017 року. Ухвалений парламентом документ передбачає зобов'язання Кабінету міністрів підготувати до березня 2016 року законопроект про обіг землі. Раніше Держгеокадастр заявляв, що скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення можливе не раніше 2018 року у зв'язку з недосконалістю законодавчої бази.

Експерти розділилися в думці щодо скасування мораторію. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що відміна мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.