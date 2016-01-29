Абромавичус підрахував втрати українських виробників від російського ембарго

Втрати українських виробників, які зазнають значних збитків через товарне і транзитне ембарго, запроваджених Росією з початку 2016 року у відповідь на набуття чинності Зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, становитимуть близько 0,8 - 1,1 млрд дол., сказав у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Втрати виручки українських підприємств через продуктове ембарго і обмеження транзиту по території Росії становитимуть від 800 млн дол. до 1,1 млрд дол. - сказав міністр.

Він наголосив, що ці цифри означають одне - необхідність докласти спільних зусиль уряду та парламенту для пошуку нових ринків і надання допомоги експортерам.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року російська влада ухвалила низку рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України у рамках СНД. Обмежувальні заходи набрали чинності з 1 січня 2016 року. Тоді ж Росія ввела ембарго на експорт українського продовольства і низки промислових товарів. Слідом, 2 січня, Україна ввела «дзеркальні» торговельні заходи, а саме - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період у 3-5 років. З 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту по російській території. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 млрд дол. на рік.

Раніше прямі втрати українських експортерів оцінювалися у 400-600 млн дол.

З 10 січня Україна ввела аналогічну заборону імпорту з Росії продовольства, товарів хімічної промисловості та залізничного призначення.

15 січня Україна запустила новий потяг за маршрутом Шовкового шляху в обхід Росії - через Грузію, Азербайджан до Казахстану і Китаю. Усі формальності між країнами - учасницями експерименту були врегульовані протягом кількох днів, включаючи питання встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажоперевезення за цим маршрутом. Час у дорозі за маршрутом становить на сьогодні близько 11 днів, оскільки поїзд має перетинати два моря. Проте надалі, як підрахували у Міністерстві інфраструктури України, час проїзду можна буде скоротити до 10 днів.

Водночас, за підрахунками експертів, потяг збільшує транспортні витрати постачальників приблизно вдвічі, порівняно з транзитом через Росію.