Шість українських підприємств почали експорт "молочки" до Китаю

15:39, 01 лютого 2016
Агро
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Чотири підприємства почали активні поставки в грудні 2015 року, ще два – у січні поточного року.

Фото УНИАН

Шість українських підприємств у грудні-січні почали експортувати сухе молоко, молочну сироватку і сир до Китаю, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко на своїй сторінці в Facebook.

«Продуктова лінійка, спрямована на експорт, представлена сухим молоком, молочною сироваткою і сиром. Йдеться про дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний завод», «Баштанський сирзавод», «Літинський молокозавод», «Таращамолоко», «Терра Фуд», «Агропродекспорт», - написав Павленко.

Згідно з повідомленням, чотири з перерахованих підприємств почали активні поставки в грудні 2015 року, ще два – у січні поточного року.

«Компетентні органи Китаю та України провели велику роботу для того, щоб відкрити вихід для українських молочників на китайський ринок. Ринок молочної продукції Китаю має великий потенціал. І ми пишаємося тим, що експерти із сертифікації і ветеринарного нагляду Китайської Народної Республіки високо оцінили якість вітчизняної молочної продукції. Робота з розширення ринків збуту для української сільськогосподарської продукції продовжуватиметься», - написав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, з 23 вересня 2015 року 18 українських виробників молочної продукції отримали дозволи на експорт до Китаю. Серед них такі великі компанії, як «Мілкіленд», «Укрпродукт», «Молочний альянс», «Дубномолоко», «Терра Фуд», «Техмолпром».

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