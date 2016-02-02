Українські імпортери за місяць повністю закрили квоту 2016 року на постачання м'яса птиці з ЄС

Про це йдеться у звіті про виконання програми Кабінету міністрів "Україна-2020", опублікованому на урядовому порталі.

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"Станом на 1 лютого 2016 року правом на використання квот скористалися імпортери м'яса птиці на 100%", - йдеться в документі.

Крім того, в уряді повідомили, що європейські виробники вже поставили в Україну 20 тис. тонн цукру (66% від виділеної Україною квоти на 2016 рік) і 278 тонн свинини (2,8% квоти).

Згідно зі звітом, українські експортери з початку року отримали в Державній фіскальній службі 4,5 тис. сертифікатів EUR.1 на поставки товарів до ЄС. Цього року статус затвердженого Євросоюзом експортера отримали 23 підприємства, які постачають до ЄС мед, кетчупи й соуси, олію, пекарські дріжджі, печиво, скляну продукцію та інші товари.

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Крім того, за час роботи уряду доступ на ринок ЄС отримали 10 виробників молочної продукції. Дозвіл на експорт молочної продукції до Китаю отримали 18 підприємств. Для більше 35 підприємств м'ясо та молокопереробної промисловості забезпечено доступ на ринки Молдови, Казахстану, Киргизстану, Вірменії, Узбекистану.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства веде переговори з представниками влади Ірану, Індії та Бангладеш про надання дозволу на ввезення української сільськогосподарської продукції.

У рамках проведеної урядом політики диверсифікації зовнішніх ринків збуту в 2015 році українські виробники отримали дозвіл, зокрема, на експорт яєць до Ізраїлю, курятини – до Єгипту та Саудівської Аравії, молочної продукції – до Китаю.

За даними Мінагропроду, в 2015 році структура експорту сільгосппродукції України виглядає наступним чином: на Азію припадає 47% поставок, ЄС – 26%, Африку – 13%, СНД – 11% (включаючи Росію – близько 2%), інші країни - 3%.