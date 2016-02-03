В уряді повідомили, скільки іноземні аграрні компанії інвестували в будівництво терміналів у морпортах

Про це йдеться в звіті Кабінету міністрів, опублікованому на сайті уряду.

Згідно з документом, минулого року Noble Agri освоїла близько 500 млн грн на будівництво зернового комплексу в тилу причалів №1 та №2. Bunge вклала близько 1,7 млрд грн у будівництво зернового терміналу і олійноекстракційного заводу в тилу причалів №13 і №14.

Крім того, транспортна компанія «Бруклін-Київ» будує зерновий комплекс потужністю 4,5 млн тонн на рік в Одеському морському порту, для чого залучила кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку в сумі 60 млн дол.

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Компанія «ГПК Україна» (підрозділ німецької компанії HPC-Hamburg) планує до 2018 року реалізувати проект на 5,18 млрд грн із розширення контейнерного терміналу на Карантинному молі Одеського морського порту. На сьогодні освоєно 3,2 млрд грн, готовність проекту становить 61,5%.

У звіті також зазначається, що минулого року Іллічівський морський торговельний порт і французька компанія Soufflet Negoce, що спеціалізується на поставках сільськогосподарської продукції, підписали меморандум про наміри побудувати термінал на одному з причалів порту. Загальна сума інвестицій запланована на рівні 100 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Владислави Рутицької, компанія Noble Agri планувала взяти під завантаження перше судно на новому зерновому терміналі в Миколаївському порту 15 грудня 2015 року.

У листопаді минулого року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив довгостроковий забезпечений кредит для компанії GN Terminal Enterprises (GNT Group) у сумі 40 млн дол. на збільшення потужності зернового терміналу в Одеському порту. Загальна вартість проекту становить 69,3 млн дол.

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Також наприкінці жовтня ЄБРР схвалив концепцію проекту з надання 37 млн дол. на будівництво ще одного зернового терміналу в порту «Южний». Реалізувати проект буде спеціально створена в Україні приватна компанія MV Cargo Ltd спільно з найбільшою американською агарною компанією Cargill. Загальна вартість проекту 130 млн дол.