Понад 100 українських підприємств готові постачати зерно до Китаю

Понад 100 українських підприємств в 2015 році заявили про свою готовність поставляти ячмінь, кукурудзу і сою до Китаю та пройшли відповідні перевірки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, повідомила прес-служба відомства.

"За результатами обстеження минулого року до переліку експортерів, які планують здійснювати постачання продукції з України в Китай, включені 119 суб'єктів господарювання", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що протягом останніх кількох років список українських експортерів Китай істотно розширився. Кількість експортерів кукурудзи в 2015 році збільшилася до 56, тоді як в 2013 році бажаючих поставляти цю культуру до Китаю було лише три. Кількість експортерів ячменю збільшилась до 110 в 2015 році проти п'яти у 2014 році, а сої – до 108 торік з одного підприємства роком раніше.

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Довідка УНІАН. Найбільшим постачальником українських зернових до Китаю є Державна продовольчо-зернова корпорація. ДПЗКУ купує українські зернові і потім відправляє їх на експорт до КНР через Державну індустріальну корпорацію Китаю (ССЕС).

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У 2015 році Китай став одним з найбільших імпортерів української кукурудзи та ячменю. Найбільше української кукурудзи пішло саме до Китаю (18% експорту, який в цілому приніс країні 3 мільярди доларів). Крім того, до Китаю було поставлено 17,5% українського експорту ячменю, який приніс країні в цілому 768,8 мільйона доларів (на першому місці Саудівська Аравія з часткою 52%).