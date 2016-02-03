Синоптики запевняють, що аномально тепла погода не призведе до передчасного сходу озимих
Синоптики заявили, що тепла погода збережеться в Україні як мінімум до середини лютого.
Аномально висока для лютого температура повітря, яка протримається як мінімум до середини місяця, не призведе до передчасного відновлення вегетації озимих, що виключає небезпеку пошкодження посівів у разі подальшого різкого похолодання до мінусових температур.
Такий прогноз озвучила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.
«Навіть таке тепло не провокує розвиток посівів, тому що грунт холодний, в ньому є мерзлий прошарок. Незважаючи на те, що це аномальне тепло, для рослин цього тепла недостатньо. Дуже раннє відновлення вегетації загрожує ушкодженнями у разі подальшого похолодання. На сьогодні загрози таких погодних умов я не бачу», - сказала Адаменко.
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При цьому вона повідомила, що тепла погода збережеться в Україні як мінімум до середини лютого.
«За прогнозом, до 12-14 лютого повернення морозів не буде», - сказала метеоролог, зазначивши, що середньодобова температура повітря зараз перевищує лютневу норму на 5-10 градусів.
Адаменко наголосила, що абсолютно точно спрогнозувати погодні умови на весь місяць неможливо. Але навіть якщо прогноз не справдиться і замість стабілізації погодних умов станеться ще більше потепління з наступним періодом морозів, це не призведе до загибелі посівів, можливі тільки ушкодження.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, на початок лютого посіви озимих на зерно на 66,6% площ (4,2 млн га) пробувають у доброму і задовільному стані, на 33,4% площ (2,1 млн га) - в слабкому і прорідженому. З 7,1 млн га засіяних площ сходи було отримано на 6,3 млн га (88,8%). Загинуло 80 га посівів, що зійшли.