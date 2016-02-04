Українські підприємства вперше почали отримувати квоти на великі поставки борошна до ЄС, зокрема, 3 лютого перший експортер отримав дозвіл на безмитну поставку 5 тис. тонн борошна, повідомив директор об'єднання «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

«До цього року поставок більше 50-100-200 кг або 2-3 тонни не було взагалі. Існував певний механізм роботи, який минулого року відпрацювали кілька підприємств, і вчора отримали перші квоти. Йдеться про отримання одним конкретним підприємством квоти у 5 тис. тонн», - сказав Рибчинський.

За його словами, ще три підприємства очікують на отримання квоти на загальний обсяг поставок у 15-17 тис. тонн. Рибчинський відзначив, що українські борошномели зазнають труднощів з виходом на європейський ринок. Вони змушені змагатися з експортерами зерна при отриманні квоти, оскільки ЄС виділяє одну квоту на пшеницю і борошно.

«Ми хочемо вийти на те, щоб українські борошномели мали квоту окремо від експортерів пшениці, тому що у них можливість вибрати квоту більша, ніж у нас», - сказав Рибчинський.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, діюча квота на безмитне ввезення м'якої пшениці і борошна до ЄС для України становить 950 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, обсяг виробництва борошна за підсумками 2015 року становив 2,02 млн тонн, що на 10,2% менше, ніж у 2014 році. При цьому, за даними Державної фіскальної служби, Україна у 2015 році поставила на зовнішні ринки 304 тис. тонн пшеничного борошна, що на 23% більше, ніж у 2014 році.

«Борошномели України» відзначають, що обсяг експорту борошна 2015 року є рекордним для нашої країни.

Найбільшим попитом українське борошно користується в Корейській Народно-Демократичній Республіці (Північній Кореї). За шість місяців нинішнього маркетингового року (липень 2015 - червень 2016) до КНДР відвантажено понад 94 тис. тонн, або більше половини загального українського експорту борошна за цей період. Великими імпортерами є також Ізраїль, Палестина, Молдова та Індонезія.