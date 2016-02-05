Франція стала першою країною, яка заборонила супермаркетам викидати їжу

Франція стала першою в світі країною, яка законодавчо заборонила супермаркетам викидати їжу, передає Gazeta.ru з посиланням на телеканал iTele.

Як повідомляється, французький Сенат одноголосно прийняв новий законопроект, він набув чинності негайно.

Вже з 5 лютого великим магазинам буде заборонено викидати продукти, у яких невдовзі закінчиться термін придатності. Замість цього продукти передаватимуть благодійним організаціям, які розподіляють їх між нужденними людьми.

У законі також прописано покарання для супермаркетів за навмисне знищення їжі. Багато магазинів також свідомо псували продукти, щоб зробити їх непридатними для вживання в їжу безробітними і безпритульними людьми, які збираються біля складів.

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Активісти, які домоглися прийняття даного закону, сподіваються на схвалення аналогічних заходів на рівні Європейського Союзу.