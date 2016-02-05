Голова Мінагропроду: українські аграрії безболісно пережили втрату російського ринку
Міністр зазначив, що понад 80 українських тваринницьких підприємств відкрили для себе ринки дев'яти нових країн.
Українські аграрії безболісно пережили втрату російського ринку завдяки переорієнтації на інші ринки збуту, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Диверсифікація ринків завдяки розширенню географії експорту дозволила перенести втрату ринку Росії, що повністю поламало канву російського економічного агресора», - сказав Павленко.
Зокрема міністр зазначив, що понад 80 українських тваринницьких підприємств відкрили для себе ринки дев'яти нових країн.
За словами Павленка, частка аграрного експорту до Росії в 2015 році становила 2%, тоді як в 2014 році вона була на рівні 6%. Аграрний товарообіг між Україною і РФ скоротився за минулий рік на 65%, до 575 млн дол., з яких на експорт припало 300 млн дол.
«Товарообіг аграрної продукції між Україною і Російською Федерацією тільки за минулий рік скоротився на 65%, або більше 1 млрд дол., порівняно з 2014 роком, і становив майже 575 млн дол. Обсяг експорту української сільськогосподарської продукції до Російської Федерації скоротився на 68% до рівня 300 млн дол. Частка Російської Федерації у загальному експорті України скоротилася з 6% в 2014 році до 2% в 2015 році», - зазначив міністр.
Павленко повідомив, що за підсумками 2015 року 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД.
Як повідомляв УНІАН, експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 млрд дол. Частка аграрного експорту в загальному обсязі поставок української продукції за кордон становить за підсумками 2015 року 38%.
Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири та олії - 9% і олійні культури - 4%.
За даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Україна у 2014 році експортувала сільськогосподарську продукцію на 16,7 млрд дол., що на 1,8% менше, ніж роком раніше. Імпорт сільгосппродукції до України у 2014 році скоротився на 25,8% - до 6,1 млрд дол.