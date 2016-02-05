У Мінагропроді показали перший український логотип для органічної продукції

Логотип із двох перехрещених кіл жовтого і синього кольорів, на перетині яких утворюється зелений листок, представила заступник міністра аграрної політики і продовольства Інна Гребенюк.

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«Кожен споживач може знати, що продукція, яка має цей логотип, органічно чистий», - сказала заступник міністра.

Голова правління громадського об'єднання виробників сертифікованої органічної продукції «Органічна Україна» Олена Березовська повідомила, що на полицях магазинів в Україні можна знайти більш 150 видів органічних товарів вітчизняного виробництва.

Поки ці товари сертифіковані у відповідності з міжнародними системами сертифікації. Українські державні стандарти у сфері органіки вступлять в силу з новою редакцією Закону «Про органічне виробництво та обіг органічної продукції».

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«Максимально протягом 2-3 тижнів нова редакція буде представлена на сайті Мінагропроду», - сказала Березовська, яка є одним з розробників законопроекту.

За її словами, новий закон також буде визначати спеціальний орган, який буде уповноважений проводити сертифікацію вітчизняної органічної продукції. Українські стандарти будуть розроблені на основі європейських для того, щоб вітчизняна система сертифікації зізнавалася в Європі і в світі.

Довідка УНІАН. За даними Федерації органічного руху України, споживання органічних продуктів в Україні в 2014 році досягло 14,5 млн євро, тоді як в 2013 році цей показник був зафіксований на рівні 12,2 млн євро. Всього в нашій країні налічується близько 182 сертифікованих органічних господарств. Україна посідає 20-е місце в світі за площею, задіяною під органічне вирощування сільгосппродукції, з показником 400,8 тис. га, що становить 1% від усіх сільськогосподарських угідь в країні.