Інвестори мають намір вкласти у сільськогосподарську галузь України $10 мільярдів - ЗМІ
Очікується, що сільськогосподарська галузь України отримає інвестиції у розмірі $10,5 млрд від підприємців із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на саудівську газету Аль-Ватан.
Заяву було зроблено після переговорів посла України в Саудівській Аравії Вадима Вахрушева з 25 саудівськими бізнесменами. На зустрічі обговорювалися питання збільшення інвестицій між країнами в сільському господарстві, промисловості, нерухомості і туризмі.
Таке рішення пов'язане із зупинкою вирощування пшениці в Аравії, а також з переорієнтацією інвестування у сільське господарство за кордоном. Рішення вступить в силу через три роки.
Читайте такожАмериканська Cargill побудує зерновий термінал в порту "Південний" за $100 мільйонів
На думку учасників переговорів, зустріч допоможе зміцнити довіру між країнами і відкрити можливості більш тісної взаємодії.
У найближчому майбутньому саудівські підприємці планують відвідати Україну, щоб оцінити інвестиційні можливості. Також очікуються відповідні візити українських бізнесменів в Ер-Ріяд.