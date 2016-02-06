Інвестори мають намір вкласти у сільськогосподарську галузь України $10 мільярдів - ЗМІ

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на саудівську газету Аль-Ватан.

Заяву було зроблено після переговорів посла України в Саудівській Аравії Вадима Вахрушева з 25 саудівськими бізнесменами. На зустрічі обговорювалися питання збільшення інвестицій між країнами в сільському господарстві, промисловості, нерухомості і туризмі.

Таке рішення пов'язане із зупинкою вирощування пшениці в Аравії, а також з переорієнтацією інвестування у сільське господарство за кордоном. Рішення вступить в силу через три роки.

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На думку учасників переговорів, зустріч допоможе зміцнити довіру між країнами і відкрити можливості більш тісної взаємодії.

У найближчому майбутньому саудівські підприємці планують відвідати Україну, щоб оцінити інвестиційні можливості. Також очікуються відповідні візити українських бізнесменів в Ер-Ріяд.