Через винищення свиней в окупованому Криму селяни бояться стати "жебраками або спитися", готують звернення до Путіна

Селяни запевняють, що чуми в селі немає і вже звернулися до окупаційній владі, але в подальшому не виключають, що будуть звертатися до президента РФ Володимира Путіна, повідомляє "Крим.Реалії".

За словами Юрія Плужникова, селяни намагалися потрапити на прийом до так званого голови Криму Сергія Аксьонова, але їх не пустили, запропонувавши написати письмову заяву. Люди бояться, що за цей час у них можуть вирізати поголів'я свиней.

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«Куди нам діватися? У нас виріжуть свиней, ми підемо жебракувати, алкашами будемо, спиватися чи що? Будемо відстоювати свої права, намагатися якось, щоб почув нас президент (Володимир Путін) або, хто там ще...», – сказав він.

За словами фермера, компенсація, яку пропонують кримські окупанти – 100 рублів за кілограм живої ваги, недостатня.

«У мене малюки, вони кілограм за 10. Мені дадуть що – 100 рублів (34 гривні)? Хоча одне порося коштує 3 тисячі (1008 гривень)», – сказав фермер.

В селі Ароматне Білогірського району Криму мешканці стали на захист приватного подвір'я, у якому, за оцінками окупаційної влади Криму, знаходиться осередок зараження африканської чуми свиней. Жителі села підготували лист в "прокуратуру", «щоб довести, що чуми немає», проте побоюються, що розгляд почнеться занадто пізно.

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1 лютого на подвір'ї в селі Ароматне загинуло 3 порося. Як стверджує власник поголів'я – від удару струмом.

В кінці січня осередок захворювання був виявлений на території селянсько-фермерського господарства «Мартінс» в Роздольненському районі Криму. На території Криму оголошено карантин у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней.

Повідомлялося і про виявлення африканської чуми свиней в окупованому Криму не тільки у домашніх свиней, але і у кабана в дикій природі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.