Нова служба з безпеки харчових продуктів хоче скасування мораторію на перевірки

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів виступає за відновлення перевірок виробників харчових продуктів, які були заборонені в зв'язку зі вступом в силу мораторію на перевірки суб'єктів господарювання, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на заступника очільника Держпродспоживслужби Володимира Лапу.

«У частині харчової безпеки мораторій на перевірки не повинен діяти», - цитує Лапу прес-служба.

За словами заступника голови Держпродспоживслужби, чинна норма про мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами трактується різними відомствами по-різному. Зокрема, згідно з роз'ясненнями Державної регуляторної служби, заборона на перевірки стосується всіх підприємств.

«Наскільки ми розуміємо, то мораторій на перевірки у нинішній редакції передбачено у податковому законодавстві і повинен стосуватися фіскальної політики. Є роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства юстиції, яке поділяє таку точку зору. Але також є роз'яснення Державної регуляторної служби, в якому йдеться про те, що мораторій чинний для всіх господарюючих суб'єктів», - зазначив Лапа.

Чиновник повідомив, що Держпродспоживслужба розраховує, що Держрегуляторна служба змінить своє трактування норм про мораторій, що дозволить проводити перевірки виробників продовольства.

«Ми розраховуємо, що Державна регуляторна служба піде нам назустріч, і ми матимемо можливість здійснювати перевірки на підприємствах, що виробляють харчову продукцію», - сказав Лапа.

Він зазначив, що відповідно до закону, який набрав чинності 20 вересня 2015 року, основна відповідальність за безпеку продуктів харчування покладається на виробника, а завданням Держпродспоживслужби є контроль цього виробника.

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Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». Згідно з роз'ясненнями Держрегуляторної служби, цей закон говорить, що у 2016 році мораторій на перевірки бізнесу поширюється на підприємства всіх галузей з доходом до 20 млн грн на рік.

12 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про продовження мораторію на перевірки бізнесу до 30 червня 2016 року (крім проведення планових заходів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України у частині перевірки безпечності та якості харчових продуктів). При цьому дія законопроекту не поширюється також на органи державного нагляду, порядок перевірки якими вже було реформовано окремим законом. До таких належать, зокрема, Національна комісія з регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, Державна фіскальна служба, Державна фінансова інспекція, Державна екологічна інспекція і Антимонопольний комітет.