Павленко: Німеччина - надійний торговельний партнер України

Сьогодні наша країна експортує на німецький ринок зернові, мед, м’ясо та субпродукти, насіння олійних культур, вироби із зерна та хлібних злаків.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Крістофом Вайлем.

«Німеччина є надійним торговельним партнером України. При цьому вітчизняний агросектор має потенціал для збільшення сільськогосподарського експорту до Німеччини», - зазначив міністр.

Павленко відзначив важливість розвитку двосторонньої співпраці в рамках міжнародних проектів, в першу чергу практичного галузевого спрямування.

Зокрема, мова йде про такі проекти:

Проект «Надання консультацій Україні з аграрної торгівлі в рамках поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною»;

Проект у сфері екологічного землеробства;

Проект «Німецький аграрний дослідницький центр в Україні»;

Проект щодо створення Спеціалізованого союзу або асоціації в Україні;

Проект «Німецько-український аграрний діалог в Україні».

Міністр наголосив, що особливо актуальним наразі є співробітництво в рамках проекту «Надання консультацій Україні з аграрної торгівлі в рамках поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною», який спрямований на підтримку вітчизняних експортерів.

В рамках проекту передбачається оперативне надання інформації українським експортерам стосовно вимог ПВЗВТ, наприклад, стосовно процедур митниці та квот, технічних вимог, статистичних даних, пільгових механізмів тощо.

Водночас, планується збір та обробка даних, аналіз інформації та надання рекомендацій українським виробникам щодо виходу на європейські ринки. Проект розрахований на 3 роки. Старт проекту передбачений у березні цього року.

«Для вироблення зваженої політики у сфері розвитку агропромислового комплексу Україна потребує відкритого діалогу та тісної співпраці у таких актуальних напрямах, як біоенергетика, залучення інноваційних технологій в агропромислове виробництво, забезпечення європейських стандартів якості та безпеки продуктів харчування, сприяння у розробці стратегії реформування системи професійної освіти та підвищення кваліфікації, а також сприяння розвитку профільних асоціацій в агросфері», - додав Павленко.