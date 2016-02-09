МВФ рекомендує українській владі підвищити акциз на пиво і міцний алкоголь

16:38, 09 лютого 2016
Агро
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А також посилити контроль за обігом спирту.

алкоголь / Фото УНИАН

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд пропонує владі в рамках податкової реформи підвищити ставки акцизів на пиво і міцний алкоголь, а також посилити контроль за оборотом спирту шляхом оподаткування продажу чистого спирту з можливістю відшкодування платежів в разі виконання ряду умов. Про це йдеться у звіті Фонду, опублікованому на сайті організації.

«Рекомендуємо підвищити протягом двох років акцизи на пиво до 3,10 грн за літр (проти нинішньої ставки на 2,48 грн за літр - УНІАН), на вино - до 0,1 грн за літр (проти нинішньої ставки 0,01 грн - УНІАН), на міцний алкоголь до 123 грн за літр (проти нинішньої ставки в 105,8 грн за літр - УНІАН)», - йдеться у звіті. - Рекомендуємо оподаткувати реалізацію чистого спирту і запровадити податковий кредит замість податку з реалізованих алкогольних напоїв і системи векселів. Також рекомендуємо встановити нульову ставку для всіх продуктів з етилового спирту, не призначених для споживання громадянами, і передбачити відшкодування сплаченого податку».

У цьому контексті Фонд назвав одним з пріоритетних завдань посилення контролю за роботою держконцерну «Укрспирт» та інших суб'єктів підприємництва, пов'язаних зі спиртовою галуззю.

На думку аналітиків МВФ, в Україні існують широкі можливості підвищення акцизів, платежі за якими впали, в тому числі у зв'язку з девальвацією гривні та інфляцією.

«Україна могла б орієнтуватися на доведення ставок акцизів до показників, які використовуються в інших країнах регіону, - йдеться у звіті. - У той же час, слід підвищувати ставки акуратно, з урахуванням впливу на виробничі операції. Підвищення ставок акцизного податку сприяло б зменшенню негативного впливу споживання підакцизних товарів».

Причому МВФ переконані, що акциз на нафтопродукти можна залишити на нинішньому рівні - 13% і збільшити надходження за цією статтею доходів бюджету переважно за рахунок удосконалення адміністрування цього акцизу. «За оцінками представників ринку, сплати акцизів уникають близько 20% торговців паливом. Сформувалися різноманітні схеми ухилення від сплати податків шляхом контрабанди, перемаркування палива, виробництва фальсифікату», - підкреслили у МВФ. У Фонді також звернули увагу, що зменшити дію таких схем можна було б шляхом запровадження електронного адміністрування акцизів - за типом електронного адміністрування ПДВ.

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Як повідомляв УНІАН, ставки акцизів на алкоголь, сигарети і нафтопродукти було підвищено з 1 січня 2016 року. Кабінет міністрів сподівається отримати 18,1 млрд грн від підвищення акцизів. Дані про обсяг сплаченого акцизу за 2015 рік поки що не надходили.

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