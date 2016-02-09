Земельний кадастр України заповнений тільки на 20% – голова Мінагропроду

Земельний кадастр України, який має містити інформацію про всі ділянки землі в країні та їхніх власників, заповнений лише на 20%, що перешкоджає запуску ринку землі, повідомив під час виступу на одному з телеканалів міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

«Ми не маємо права робити помилку. Ми маємо до цього (запуску ринку землі – УНІАН) підготуватися. Електронний кадастр готовий на 20%. Що продавати? Немає готовності кадастру», – сказав міністр.

Павленко повідомив, що Мінагропрод спільно зі Світовим банком розпочав реалізацію проекту щодо заповнення кадастру. Вартість робіт із інвентаризації земельних ділянок, за оцінкою міністра, становить 2 млрд грн.

«Ми розпочали проект зі Світовим банком, який дав нам експертів, щоб цей кадастр заповнити. Це великі гроші. Зробити інвентаризацію – 2 млрд грн, щоб зрозуміти, де чия ділянка», – зазначив голова Мінагропроду.

При цьому міністр відзначив, що запуск ринку землі може забезпечити Україні великий приплив інвестицій, а також можливість використовувати землю як заставне майно при кредитуванні сільгоспвиробників. Вартість всієї української землі міжнародні експерти оцінюють в 200 млрд дол.

«За розрахунками іноземних експертів, вартість українського масиву землі, якщо давати її на роздержавлення, це приблизно 200 млрд дол. – капітал, який може дуже швидко зайти в країну, в тому числі це запуск механізмів із іпотеки і банків», – сказав Павленко.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державного агентства з питань геодезії, картографії і кадастру України (Держгеокадастр) Максим Мартинюк повідомив, що станом на початок жовтня 2015 року земельний кадастр був заповнений вже на 60%. Всю необхідну інформацію про земельні ділянки відомство мало намір одержати впродовж 2-3 років.

У листопаді 2015 року Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2017 року. Ухвалений парламентом документ передбачає зобов'язання Кабінету міністрів підготувати до березня 2016 року законопроект про обіг землі.

Держгеокадастр подав на розгляд Кабінету міністрів законопроект «Про обіг земель». За словами Мартинюка, документ передбачає поетапне скасування мораторію. На першому етапі будуть продаватися тільки землі державної власності, яких в Україні близько 10 млн га. На другому етапі, за його словами, на ринок зможуть вийти власники земельних паїв.

Експерти розділилися в думці з приводу скасування мораторію. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.