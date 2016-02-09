Україна продаватиме технічний спирт Польщі

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» підписало два контракти на постачання 400 тис. декалітрів технічного спирту до Польщі, причому раніше держкомпанія не здійснювала поставки цієї продукції на зовнішні ринки.

Як повідомила прес-служба «Укрспирту», пробна партія продукції вже відвантажена.

«Укрспирт» вперше за історію роботи експортував технічний спирт. Український виробник підписав відразу два контракти на поставку спирту до Польщі, загальний обсяг запланованих відвантажень - близько 400 тис. декалітрів. Пробна партія продукції отримала високі оцінки польських клієнтів», - йдеться в повідомленні.

В «Укрспирті» відзначили, що держпідприємство також розіслало комерційні пропозиції посольства України в країнах ЄС, СНД, Близького Сходу, Африки та Південно-Східної Азії. Держкомпанія вже має контракти на постачання спирту у В'єтнам і Гани.

Як повідомляв УНІАН, у січні «Укрспирт» підписав контракт з польською компанією Destylacje Polskie на постачання 50 тис. декалітрів спирту. У першому кварталі поточного року підприємство має намір поставити на зовнішні ринки близько 200 тис. дал продукції.

За даними Державної служби статистики, в 2015 році в Україні було вироблено 10,8 млн дал. етилового спирту, що на 20,6% менше, ніж у 2014 році.

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Довідка УНІАН. У липні 2010 року Кабінет міністрів ухвалив створити державне підприємство «Укрспирт» на базі однойменного концерну. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України виступає за приватизацію «Укрспирту».