АМКУ програв суд "Ашану" у справі про картельну змову

Компанія «Ашан» через суд оскаржила рішення про накладення штрафу Антимонопольним комітетом України (АМКУ) за порушення законодавства про захист конкуренції з боку великих торговельних мереж, повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«Ряд торгових мереж подали до Господарського суду Києва з метою оскаржити рішення Антимонопольного комітету України про участь в узгоджених діях (картельній змові), про накладення штрафу і про необхідність припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, – написав Дорошенко. - І тільки «Ашан Україна» вдалося в повному обсязі виграти справу у Антимонопольного комітету».

У повідомленні також вказується, що позовні вимоги компаній «Білла Україна», «Фоззі-Фуд», «Фора», «Новус Україна», «ЕКО», «Фуршет», «АТБ-Маркет», «Аснільсен Юкрейн» та інших Господарський суд Києва відхилив у повному обсязі. Досі не прийнято рішення щодо компаній «Метро Кеш енд Кері Україна» і «Фудмаркет».

У той же час АМКУ виграла суди щодо компаній «Край-2», «Адвентіс» та «Спар-Центр», які припинили свою діяльність. Дорошенко зазначив, що в разі виграшу регулятора в апеляційній інстанції бюджет країни поповниться більш ніж 100 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України 29 квітня 2015 року завершив розслідування картельної змови великих торгових мереж і оштрафував 18 ритейлерів на загальну суму 203,6 млрд грн в рамках справи про порушення законодавства про захист конкуренції, розпочатої в 2012 році. Розмір накладеного на компанію «Ашан» штрафу становив 9,4 млн грн.

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Згідно з рішенням Антимонопольного комітету, компанія «Ашан» і торговельні мережі зобов'язані припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції протягом двох місяців з дня отримання рішення шляхом приведення своєї діяльності з одержання та розповсюдження інформації до вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Крім цього, АМКУ зобов'язав мережі привести відповідно до законодавства договірні відносини з постачальниками і виробниками товарів, а також підходи до ціноутворення.

Компанія «Ашан» створена в 1961 році Жераром Мюльє в Рубе (Франція). В Україні компанія працює з 2008 року і включає 10 гіпермаркетів: 6 в Києві, 2 у Львові, по одній у Кривому Розі, Запоріжжі і Фонтанці Одеської області.