Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю зерна в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) в лютому підвищило прогноз виробництва зернових в Україні в поточному маркетинговому році (МР, липень 2015 - червень 2016) на 0,3% порівняно з січневим прогнозом, до 60,5 млн тонн, повідомляється на сайті відомства.

Оцінка врожаю фуражного зерна в Україні залишилась на рівні січня – 33,25 млн тонн. Однак прогноз експорту кормового зерна зріс на 0,2% - до 20,19 млн тонн.

Прогноз урожаю пшениці підвищений на 0,9% - до 27,25 млн тонн, тоді як прогнози експорту цієї культури на поточний маркетинговий рік не змінилися - 15,5 млн тонн.

Урожай кукурудзи в Україні, за лютневим прогнозом USDA, становитиме 23,3 млн тонн, що на 0,9% менше, ніж прогнозувалося в січні. Обсяг поставок кукурудзи на зовнішні ринки, як і минулого місяця, очікується на рівні 15,5 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) в 2015 році зібрала 59,96 млн тонн зернових і зернобобових, що на 6,1% менше, ніж у 2014 році. Зокрема, урожай пшениці в 2015 році збільшився на 9,9%, до 26,5 млн тонн, ячменю – скоротився на 8,5%, до 8,3 млн тонн, а кукурудзи – зменшився на 18,5%, до 23,2 млн тонн. При цьому в 2014 році Україна зібрала рекордні 63,8 млн тонн зернових.

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує обсяг експорту зерна за підсумками поточного МР - понад 36 млн тонн. У 2014-2015 МГ цей показник становив 34,8 млн тонн.