Окупанти Керчі куплять крематор для знищення продуктів стихійної торгівлі

Міська адміністрація окупованої Керчі планує придбати крематор, в якому будуть знищувати продукти, вилучені у підприємців, які торгують на вулицях міста.

Про це повідомляє офіційний сайт підконтрольної Росії адміністрації Керчі, передає «Крим.Реалії».

Заступник голови адміністрації Керчі Богдан Жорняк заявив на нараді з представниками муніципального контролю і міських контролюючих служб, що «стихійна торгівля, яка стала небезпечною подвійно через виявлення в Криму африканської чуми свиней, сьогодні є серйозною проблемою для міста».

За його словами, «тотальне недотримання санітарних норм під час торгівлі продуктами харчування на вулицях становить небезпеку для містян».

«Вирішити проблему можуть лише активні спільні дії муніципального контролю, правоохоронних органів, ветеринарної служби та Росспоживнагляду», – повідомив Жорняк.

Він додав, що поліція «самоусувається від роботи з припинення стихійної торгівлі», а «співробітники муніципального контролю, які регулярно проводять рейди, часто піддаються образам і чують на свою адресу погрози від порушників закону».

У Криму введено режим надзвичайної ситуації природного характеру в зв'язку із спалахом африканської чуми свиней.

У кінці січня на території селянсько-фермерського господарства «Мартінс» в Роздольненському районі Криму зареєстровано спалах африканської чуми свиней в радіусі 100 км був оголошений карантин.

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Пізніше російський голова Криму Сергій Аксьонов підписав указ, згідно з яким карантинна зона через африканську чуму свиней розширена на весь півострів.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».