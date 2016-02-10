Запуск Держпродспоживслужби перенесли на 1 березня

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), яка була створена Кабінетом міністрів у вересні 2014 року, почне роботу з 1 березня 2016 року, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко в ході круглого столу.

«Офіційно ми сподіваємося, що з 1 березня запрацює нова служба», - сказав міністр, наголосивши, що Держпродспоживслужба об'єднає функції багатьох контролюючих відомств, які до початку роботи нової служби виконують свої обов'язки повною мірою.

Як повідомляв УНІАН, раніше Павленко заявляв, що початок повноцінної роботи Держпродспоживслужби заплановано на 10 лютого 2016 року.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Держпродспоживслужби у вересні 2014 року і доручив створити територіальні органи відомства наприкінці жовтня 2015 року. Центральний апарат органу виконує окремі функції, однак служба досі не розпочала роботу на місцях.

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Відомство створюється на базі Державної інспекції сільського господарства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби, які ліквідуються або реорганізуються.