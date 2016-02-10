У Мінагропроді заявили, що Україна подолала чуму свиней

Україна подолала епідемію дуже небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС), спалахи якої в 2015 році сталися 40 разів і призвели до вимушеного знищення заражених і тих, якы потенцыйно могли з ними контактувати, свиней, заявив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко в ході круглого столу.

"Минулого року ми подолали африканську чуму. Я хочу подякувати службу (Державну ветеринарну та фітосанітарну службу – УНІАН), тому що ми пройшли дуже непрості часи. І зараз я дивився останній звіт. Більше половини вогнищ було локалізовано і вилікувано", - сказав міністр.

Павленко також зазначив, що в боротьбі з епідемією Україна випереджає сусідні країни – Росію, Білорусь та Польщу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво Мінагропроду заявляло, що боротьба з поширенням вірусу африканської чуми свиней (АЧС) в Україні затягнеться як мінімум до 2017 року.

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба оздоровила від АЧС 36 пунктів з 41 зараженого в 2015-2016 роках.

За даними Відомства, всього в 2015 році зареєстровано 40 випадків захворювання на АЧС в дев'яти областях України, з яких у Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській - 4, Рівненській та Одеській – по 2, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому в дикій природі сталося 5 спалахів.

У 2016 році фахівці Держветфітослужби зафіксували один випадок зараження АЧС, який відбувся в Полтавській області.

За повідомленнями Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ), у світі спостерігається напружена епізоотична ситуація щодо АЧС. У минулому році розповсюдження цієї хвороби зафіксовано у 12 країнах світу: Латвії (577 випадків), Литві (93), Естонії (393), Польщі (31), Росії (84), Республіці Чад (1), Кабо Верде (2), Кот-Д'івуарі (2), Кенії (1), Нігерії (1), Зімбабве (8) та Україні (40).

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.