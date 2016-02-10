Мінагропрод просить НАБУ та МВС перевірити "Артемсіль" через низькі ціни для Росії

Міністерство аграрної політики і продовольства звернулося до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Міністерства внутрішніх справ (МВС) з проханням розслідувати факти умисного заниження відпускних цін керівництвом державного підприємства «Артемсіль», що приносило додаткову вигоду посередникам.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінагропроду, міністерство просить правоохоронні органи перевірити факти заниження ціни, які стосуються реалізації солі українським посередникам, а також технічної солі до Російської Федерації.

«Мінагрополітики просить перевірити інформацію про можливі правопорушення при реалізації технічної солі на державному підприємстві «Артемсіль». Зокрема, наявність на держпідприємстві незаконного заниження цін фірмам-посередникам на території України, зменшення відпускної ціни при реалізації технічної солі для Російської Федерації, надання привілеїв при реалізації технічної солі одній фірмі та ін.», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що про існування цих схем стало відомо зі ЗМІ. Листи-звернення до НАБУ і МВС вже підписано міністром аграрної політики та продовольства Олексієм Павленком.

«Інформація, поширювана ЗМІ, про можливі зловживання, правопорушення, корупційні дії на держпідприємстві «Артемсіль», інших держпідприємствах і підвідомчих структурах негайно дістане оперативну реакцію з нашого боку у вигляді звернень до правоохоронних органів для перевірки фактів та притягнення до відповідальності усіх винних. Мінагропрод максимально сприятиме встановленню таких фактів порушень посадовими особами держпідприємства «Артемсіль» і надаватиме всебічну підтримку НАБУ і правоохоронним органам у цьому процесі», - цитує міністра прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ вже проводить розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно посадових осіб державного соледобувного підприємства «Артемсіль», які підозрюються в пособництві приватним посередницьким компаніям у 2014-2015 роках, внаслідок чого державні і комунальні підприємства закуповували сіль майже вдвічі дорожче. Зазначене розслідування почалося в грудні 2015 року. Загальний обсяг завданих державі збитків оцінюється у 37,4 млн грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі в Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване в 1881 році. Виробнича потужність «Артемсолі» становить 7 млн тонн на рік. Кількість працівників – понад 3 тис. осіб. Продукція підприємства експортується до 22 країн. На ринку солі в Україні частка підприємства становить 90%.