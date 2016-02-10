Мінагропрод підвищив прогноз експорту зернових з України

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує, що експорт українських зернових в 2015-2016 маркетинговому році (МР, липень 2015 - червень 2016) складе 37 мільйонів тонн, тоді як раніше очікуваний відомством обсяг постачання зернових за кордон трохи перевищував 36 мільйонів тонн, повідомив глава Мінагропроду Олексій Павленко в ході круглого столу.

"Хочу вас порадувати всіх або, навпаки, трохи засмутити, але ми бачимо попередню цифру навіть не 36 мільйонів тонн, а 37 мільйонів тонн. Ця цифра є оптимальною при розрахунку тих чи інших (продовольчих - УНІАН) балансів", - сказав міністр.

Павленко також зазначив, що в 2015 році аграрний експорт України забезпечив 38% валютної виручки. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією склало 11,1 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) в 2015 році зібрала 59,96 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 6,1% менше, ніж у 2014 році.

За прогнозами експертів, потенційний обсяг поставок зернових з України в 2015-2016 МГ становить 37,7 мільйона тонн. Минулого сезону Україна експортувала 34,8 мільйона тонн зернових.

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Аграрний експорт України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 мільярда доларів. У минулому році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири та олії - 9% і олійні культури - 4%.