Росія забороняє ввезення сої та кукурудзи зі США з 15 лютого.

Про це ТАСС повідомив помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко.

"Вводимо обмеження на ввезення з 15 лютого", - сказав він.

Термін введення обмежень на ввезення американської продукції поки невідомий.

"Вони повинні створити систему, яка б реально гарантувала безпеку продукції, яка йде до нас", - пояснив умови зняття заборони Алексєєнко.

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Як повідомляв Россільгоспнагляд наприкінці січня 2016 року, Росія попередила про можливу заборону ввезення зі США кукурудзи і соєвих бобів через зараження продукції карантинними об'єктами і можливістю завезення на територію РФ ГМО-продукції.

9 лютого відомство провело переговори з американською стороною і залишило за собою право введення заборони на поставки.