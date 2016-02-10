Україна зацікавлена у залученні швейцарських інвестицій в український агросектор - міністр
Україна зацікавлена у залученні швейцарських інвестицій в український агросектор. Про це наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко під час зустрічі із Послом Швейцарії в Україні Г. Шойрером.
Під час зустрічі Олексій Павленко відзначив успішну двосторонню співпрацю у галузі насінництва. Зокрема, реалізований швейцарською компанією «Allseeds» проект будівництва олійно-екстрактного заводу у порту «Південний» з обсягом інвестицій 200 млн доларів.
Міністр представив перспективні для інвестування в Україні напрямки, зокрема пов’язані із виробництвом органічної продукції.
Крім того, голова відомства підкреслив, що Україна зацікавлена у поглибленні та активізації взаємного співробітництва з Швейцарією як на рівні уряд-уряд, так і бізнес-бізнес. Зокрема, мова йде про:
- участь у спільних виставкових та ярмаркових заходах держав;
- залучення українського та швейцарського аграрного бізнесу до спільного обговорення усіх проблемних та перспективних питань співпраці;
- активізацію інвестиційного співробітництва;
- створення спільних підприємств;
- проведення спільних форумів або круглих столів із залученням бізнесових структур України та Швейцарії.
Посол Швейцарії в Україні Шойрер наголосив на зацікавленості його країни у збільшенні інвестицій в українську економіку та імпортних поставок українських товарів.