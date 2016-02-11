Компанію родини Порошенка звинувачують у рейдерському захопленні землі на Вінниччині - ЗМІ

У Вінницькій області невелике сільськогосподарське підприємство звинувачує у рейдерському захопленні землі продовольчої компанії "Поділля", що належить представникам родини президента України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Факти.

"Середнє сільськогосподарське приватне підприємство "Агропромислова фірма "Іззія" орендує землі у Вінницькій та інших областях України, вирощує зернові. Незважаючи на важкі часи, справно платить за оренду пайової землі селянам та податки до бюджету. За словами заступника директора фірми "Іззія" Руслана Щуровського, в Торканівці (Тростянецький район Вінницької області) землі їх підприємства межували з землями ТОВ "Кряж-Агро-1".

"За часів Януковича ця компанія належала губернатору Вінницької області Івану Мовчану, - розповів Руслан Щуровський. - Після Революції гідності фірму Мовчана викупила продовольча компанія "Поділля", яка входить до структури інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Так ми стали сусідами з бізнес-імперією представників родини президента", - йдеться в статті.

Як повідомляє видання, "згідно з інформацією з відкритих джерел, інвестиційною компанією "Прайм Ессетс Кепітал" керує Олексій Іванович Порошенко, батько президента України. А його син, Олексій Петрович, курирує зовнішньоекономічні зв'язки підприємства "Поділля".

Восени 2014 року техніка "Поділля" вийшла на поля "Иззии". З'ясувалося, що "Кряж-Агро-1" в 2012 році незаконно провів подвійну реєстрацію оренди на ділянки, права на які з 2005 року закріплені за "Иззией".

За інформацією "Фактів", "Іззія" звернулася до суду та виграла процес. Права згаданої агрофірми на оренду сільгоспугідь підтвердив й апеляційний суд. А з "Поділлям" в "Іззії" вирішили домовитися по-сусідськи. Уклали джентльменську угоду - передали частину спірних ділянок продкомпании "Поділля" в суборенду. Згідно домовленості "Поділля" має оплачувати "Иззии" суборендну та орендну плату щорічно 15 листопада.

У 2015 році землю "Іззії" опрацьовували " Поділля ", що підтверджено документами. Але сезон закінчився, продовольча компанія зібрала врожай, настало 15 листопада, а орендна та суборендна плати на рахунки "Іззії" не надійшли.

"Більш того, юристи "Иззии" з'ясували, що вже в травні "Поділля" почало реєструвати на себе земельні ділянки "Іззії". Ті самі, на які вже намагалася претендувати компанія колишнього губернатора Вінниччини Мовчана та права на які "Іззії" підтвердили всі суди. Подвійну реєстрацію продкомпанія "Поділля" здійснювала поступово, обережно, аж до вересня 2015 року. Причому документи оформлялися у реєстраційних службах Могилів-Подільського, Чечельницького, Тульчинського та Вінницького районних управлінь юстиції", - йдеться в статті "Фактів".

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Сільгоспфірмі "Іззія" знову довелося оскаржувати в судах подвійну реєстрацію своїх ділянок. Але вже за обтяжуючих обставин у вигляді адміністративного тиску. Зокрема, у вересні 2015 року Бершадська податкова інспекція несподівано звернулася до суду з вимогою припинити підприємницьку діяльність "Іззії" у зв'язку з тим, що фірма... "відсутня за вказаним місцем розташування". Держава нібито "не помітила" діючу компанію, яка обробляє землю, платить податки, орендну плату селянам за їх паї, забезпечує роботою десятки жителів області. Суд першої інстанції позов підтримав податківців, але "Іззія" подала апеляцію. Аграрії небезпідставно вважають, що менеджмент "Поділля" таким чином намагається тиснути на приватний бізнес, зловживаючи адміністративним впливом в держорганах. Очевидно, не випадково під час розгляду апеляційної скарги в суді були присутні юрист "Поділля" Олександр Бартко і його керівник Денис Мельников.

Незважаючи на це, в "Іззії" сподіваються, що рейдерське захоплення їхньої землі аж ніяк не тенденція, а ексцес виконавця на рівні менеджменту.

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Коментуючи ситуацію, Руслан Щуровський сказав: "Рішення про покупку компанії Мовчана, який обіймав посаду губернатора Вінниччини за часів режиму Януковича, приймалося менеджментом "Поділля" поспіхом, компанію купували "не дивлячись". На "Кряж-Агро-1" висять величезні борги перед бюджетом і банками. Ніхто не проводив аудит земельних активів. А коли з'ясувалося, що ділянки в Торканівці належать нам, вирішили, що легше узаконити рейдерське захоплення, ніж розбиратися! Ми будемо боротися. Якщо треба, підемо за правдою в Європу. Все, що нам потрібно, - це щоб виконувався закон".

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"Хочеться вірити, що в європейській Україні поняття "Сім'я" означатиме тільки базову осередок суспільства, а не бізнес-політичну структуру", - наголошується в статті.