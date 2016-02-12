У Полтавській області зафіксували два спалахи чуми свиней

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба зафіксувала в Полтавській області два спалахи смертельного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС), один з яких стався у підсобному господарстві, а інший – на фермі, що призвело до масової загибелі свиней, повідомила прес-служба Держветфітослужби.

Згідно з повідомленням, 11 лютого фахівці ветеринарного відомства встановили факт масової загибелі свиней на фермі у селі Великі Кринки Глобинського району. Причина смерті тварин – зараження АЧС. У прес-службі зазначили, що проведене розслідування показало «кричущий факт ігнорування фермером ветеринарного законодавства щодо комплектації поголів'я, забезпечення закритого режиму підприємства тощо».

Днем раніше Держветфітослужба виявила зараження АЧС підсобного господарства в селі Рокита Великобагачанського району, де загинула одна з двох наявних у госпдворі свиней. Згідно з повідомленням, найбільш імовірною причиною захворювання є згодовування тваринам залишків харчових продуктів зі свинини без термічної обробки. Як пояснив ветеринарам власник свиней, харчові продукти він придбав у невідомих людей, які здійснювали торгівлю в с. Рокита.

Держветфітослужба наголосила, що в умовах напруженої епізоотичної ситуації з АЧС в Україні, здоров'я тварин повністю залежить від свідомості осіб, які їх утримують. У відомстві нагадали про необхідність дотримання низки санітарних правил, зокрема, тримати свиней виключно в закритих приміщеннях, не допускаючи їх контакту з іншими тваринами, обслуговувати тварин тільки у змінному спецодязі, використовуючи окремі засоби догляду та інвентар, не дозволяти відвідування господарства стороннім особам, а в разі прояву будь-яких ознак захворювання у тварин невідкладно звертатися до лікаря ветеринарної медицини. Крім того, не допускається згодовування свиням харчових відходів, що містять свинину або продукти забою, без термічної обробки.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба оздоровила від АЧС 36 пунктів із 40 заражених у 2015 році.

Випадки зараження АЧС у минулому році було зафіксовано у дев'яти областях України: у Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській - 4, Рівненській та Одеській – по 2, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому в дикій природі сталося 5 спалахів.

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За повідомленнями Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ), у світі спостерігається напружена епізоотична ситуація щодо АЧС. Торік поширення цієї хвороби зафіксовано у 12 країнах світу: Латвії (577 випадків), Литві (93), Естонії (393), Польщі (31), Росії (84), Республіці Чад (1), Кабо Верде (2), Кот-д'Івуарі (2), Кенії (1), Нігерії (1), Зімбабве (8) та в Україні (40).

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.