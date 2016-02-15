Агентство USAID високо оцінило здійснені реформи Мінагрополітики (документ)

Сільське господарство є важливим сектором економіки України і основною сферою надання допомоги Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).

За останній рік, Мінагрополітики вперше в Україні, активно працювало над необхідними реформами, в тому числі і над затвердженням Національної Стратегії 2015-2020, для розвитку сільського господарства та сільської місцевості. Агентство USAID пишається тим, що зробило свій внесок у розвиток цієї стратегії.

Про це йдеться в офіційному листі-підтримці від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

USAID зазначає, що продовження роботи над просуванням інституційних реформ Міністерством аграрної політики і продовольства має вирішальне значення для успішної реалізації самої Стратегії.

"USAID приємно відзначити, що проводячи ці реформи, Міністерство переформатовує себе в більш ефективний орган влади. В результаті ініціативи Міністерства у реалізації дерегуляції в сільському господарстві, яке розпочалося в минулому році, сільськогосподарські виробники зараз можуть повторно інвестувати сотні мільйонів доларів заощаджень, які реалізовані ними в результаті дерегуляції, розвивати свій аграрний бізнес і робити свій внесок в економіку України", - йдеться в листі.

Читайте такожРазвитие агросектора в Украине до 2020 года оценили в 101 миллиард гривень

На думку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерству необхідно вирішувати питання реформ сільськогосподарських земель і іригаційних потреб. Адже це життєво важливо в розвитку земель в Україні та сільськогосподарського потенціалу країни: "У зв'язку з цим, USAID прагне підтримувати подальші реформи в сільському господарстві України спільно з Міністерством аграрної політики і продовольства України та іншими зацікавленими сторонами, щоб досягти заслуженого розвитку і процвітання".

Офіційний лист додається.