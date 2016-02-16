Держслужба: близько 30% працюючих "в тіні" українців зайняті в агросекторі

Близько 30% працюючих в тіні українців, або від 900 тисяч до 1,2 мільйона осіб, зайняті в аграрному секторі при тому, що в загальному рахунку на сільгосппідприємствах України трудяться приблизно 2 мільйони осіб, повідомив УНІАН голова Державної служби праці Роман Чернега.

"Від загальної кількості тих осіб, які зараз працюють в тіньовому секторі, сільському господарстві – дуже великий відсоток, близько 30%", - сказав Чернега, додавши, що в Україні в тіні працює близько 3-4 мільйонів осіб.

Він також повідомив, що в аграрному секторі ведуть діяльність приблизно 78 тисяч підприємств, на яких працюють близько 2 мільйонів осіб.

Чернега підкреслив, що у зв'язку з прийнятими у грудні змінами до Податкового кодексу, які практично на половину скоротили податки на фонд оплати праці, Держслужба праці проводить роботу з бізнесом щодо легалізації праці найманих працівників. За словами чиновника, це з одного боку збільшить надходження до держбюджету, а з іншого – дасть працівникам можливість отримувати належну їм соціальний захист.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Державної служби статистики, за підсумками 9 місяців 2015 року в Україні були зайнятими 16,5 мільйона осіб у віці від 15 до 70 років. При цьому в листопаді кількість офіційно працевлаштованих найманих працівників становила 7,9 мільйона осіб.

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В кінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла сягати 41%.