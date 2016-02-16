Україна з 1 березня призупиняє ввезення салатів і капусти з Іспанії

Україна з 1 березня 2016 року запроваджує тимчасову заборону на ввезення салатів і капусти з Іспанії у свіжому й охолодженому вигляді через порушення фітосанітарних вимог, йдеться в повідомленні Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням, Держветфітослужба прийняла таке рішення у зв'язку з неодноразовим виявленням у рослинах, які завозяться з Іспанії, західного квіткового трипса, який є карантинним організмом. У відомстві зазначили, що це є порушенням міжнародних та національних фітосанітарних вимог і може призвести до занесення та поширення цього шкідливого організму на території України.

Розпорядження Держветфітослужби поширюється на ввезення з Іспанії на територію України капусти качанної, цвітної, броколі, кольрабі, листової, салату-латуку і цикорію, а також ряду інших салатних овочів у свіжому чи охолодженому вигляді.

Довідка УНІАН. У 2015 році Україна вперше почала імпортувати овочі борщового набору. Експерти стверджують, що така необхідність виникла у зв'язку з падінням в Україні врожайності найбільш ходових овочів на 10-13% залежно від культури, а також площ під ними – приблизно на 5%.

Торік Україна імпортувала капусти на 1,6 млн дол., а салату-латуку – на 3,3 млн дол. Частка іспанської капусти в українському імпорті становить 34%, а салату-латуку – 77%. Український експорт цих овочів приніс виручку, відповідно, 481 тис. дол. і 61 тис. дол.