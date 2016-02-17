АМКУ оштрафував великого виробника на 790 тисяч гривень за підробку масла

12:21, 17 лютого 2016
Агро
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Підприємство реалізовувало масло солодковершкове селянське, додаючи в нього рослинні жири.

Фото УНИАН

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував «Старокостянтинівський молочний завод» (Хмельницька область), що належить компанії «Укрпродукт», на 790 тис. 311 грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді поширення оманливої інформації, про належність масла компанії до класу солодковершкового селянського, повідомила прес-служба регулятора.

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Як наголошується в повідомленні, дане підприємство реалізовувало масло солодковершкове селянське, додаючи в нього рослинні жири. «За результатами досліджень, які проводилися належним чином акредитованими державними підприємствами зі стандартизації, метрології та сертифікації, протягом 2012-2014 років в маслі солодковершковому селянському виробництва «Старокостянтинівського молочного заводу» неодноразово були виявлені рослинні жири», - повідомила прес-служба.

В АМКУ зазначили, що додавання підприємством під час виробництва масла рослинного жиру створювало за своїми характеристиками інший харчовий немолочний продукт, що здешевлювало собівартість товару і дозволяло отримувати неправомірні переваги в конкуренції за отримання додаткового, неправомірного прибутку від реалізації продукту.

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Довідка УНІАН. «Укрпродукт» займається постачанням брендованої молочної продукції роздрібним і гуртовим підприємствам в Україні. Компанія також виробляє і експортує молочні продукти промислового призначення, включаючи сухе молоко. Крім того, група надає послуги з логістики та дистрибуції своєї продукції третім сторонам, які працюють в Україні.

Групі належать 4 молокопереробних заводи потужністю близько 70 тис. тонн молочної продукції в рік, а також завод з виробництва квасу «Арсеніївський».

«Укрпродукт» продає молочні вироби під брендами Molendam, «Кремлівське», «Наш молочник», «Вершкова долина», «Народний продукт», «Наш сирок», «Фермерський».

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