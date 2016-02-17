Зростання цін і низька купівельна спроможність: Україна за рік скоротила імпорт продовольства на 42%

Україна в 2015 році скоротила імпорт продовольства на 41,5%, до 3,8 млрд дол., у зв'язку з низькою купівельною спроможністю населення й зростанням цін на імпортну продукцію через девальвацію гривні, повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на заступника директора центру, доктора економічних наук Миколи Пугачова.

«У 2015 році до України було ввезено агропродукції на 3,8 млрд дол. США. Це на 41,5% менше, ніж у 2014 році, коли імпорт агропродовольчої продукції становив 6,4 млрд дол. США», - цитує Пугачова прес-служба.

При цьому частка країн Європи в аграрному імпорті України торік збільшилася до 45% із 42% у 2014 році. Найбільшими європейськими постачальниками є Німеччина, Польща, Франція, Італія й Іспанія, на які припало 29% поставок продовольства до України.

Країни Азії, здебільшого Туреччина, Індонезія, Індія і Китай, минулого року також посилили свої позиції експортерів в Україну до 20,3% проти 19,1% у 2014 році.

Разом з тим, частка країн СНД в українському імпорті зменшилася до 9,1% у 2015 році з 12% роком раніше, в основному внаслідок згортання торгівлі з Російською Федерацією, яка в 2015 році забезпечила 7% українського аграрного імпорту.

«Торік Росія вперше втратила свою позицію основного експортера сільгосппродукції в Україну і зайняла третє місце, після Німеччини й Польщі», - відзначили в центрі.

У 2015 році в товарній структурі імпорту продовольчої продукції в Україні левова частка припадала на горіхи і плоди (переважно цитрусові та банани) – 466 млн дол. Істотну частку зайняли тютюн і вироби з нього (404 млн дол.), риба і ракоподібні (291 млн дол.), какао і шоколад (194 млн дол.), кава, чай та прянощі (186 млн дол.), олія, здебільшого пальмова і кокосова, - 132 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 млрд дол. Частка аграрного експорту в загальному обсягу поставок української продукції за кордон за підсумками 2015 року становить 38%.

Минулого року 45% українського експорту продовольства пішло до країн Азії, 28,2% - Європи, 13,6% - Африки, і 10% - до країн СНД.

Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири та олії - 9% й олійні культури - 4%.