Україна за півтора місяці вже вичерпала річні безмитні квоти на експорт меду, кукурудзи та соків до ЄС

Українські експортери станом на 16 лютого вичерпали безмитні імпортні квоти, узгоджені умовами зони вільної торгівлі на 2016 рік, на поставку в Європейський Союз (ЄС) кукурудзи, меду, виноградного та яблучного соків, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"Згідно з умовами зони вільної торгівлі Україна-ЄС і квотами, встановленими на імпорт української продукції в країни ЄС, квоти на кукурудзу (400 тисяч тонн), на виноградний і яблучний соки (10 тисяч тонн) і на мед натуральний (5 тисяч тонн) були повністю вичерпані", - зазначила прес-служба.

Крім того, в УКАБ повідомили, що близькими до заповнення є імпортні квоти на безмитні постачання ячменю (225 тисяч тонн, або 90% квоти), ячмінної крупи і борошна (3,9 тисячі тонн, або 63% квоти), цукру (12,4 тисячі тонн, або 62% квоти), пшениці (519 тисяч тонн, або 55% квоти), вівса (1,8 тисячі тонн, або 45% квоти), оброблених томатів (4,4 тисячі тонн, або 44% квоти).

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Як повідомляв УНІАН, українські імпортери м'яса птиці до 1 лютого повністю використовували виділену Україною на 2016 рік квоту на безмитні поставки цієї продукції з ЄС, яка становить 18 тисяч тонн.

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Міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко в січні повідомив, що українські експортери в 2015 році не використали квоти на постачання в ЄС баранини, грибів, часнику, цукрових сиропів, крохмалю, висівок, цукрової кукурудзи та продукції з обробленого молока і масла.