Капуста, перець, гранати: у Росії можуть розширити список заборонених турецьких продуктів

Россільгоспнагляд може призупинити імпорт з Туреччини капусти, перцю і гранатів, повідомляють Ведомости з посиланням на сайт відомства.

"Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) висловлює стурбованість у зв'язку з ситуацією з ввезення деяких видів рослинної продукції з Туреччини в Росію", - йдеться в заяві відомства.

Згідно з заявою, в січні Россільгоспнагляд виявив два карантинних об'єкта в 13 партіях рослинної продукції - західний каліфорнійський (квітковий) тріпс в перці та капусті (12 випадків) і середземноморську плодову муху - в гранатах (1 випадок). Підкарантинна продукція була повернута експортерам.

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Вказується, що ця продукція не потрапила під дію постанови уряду та указа президента РФ, в яких вводилося продуктове ембарго відносно Туреччини.

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"У разі продовження надходження на територію Росії зараженої підкарантинної продукції з Турецької Республіки і неприйняття турецькою стороною відповідних заходів щодо дотримання російського законодавства у сфері карантину рослин Россільгоспнагляд буде змушений ввести тимчасові обмеження на ввезення підкарантинної продукції з Туреччини в Росію", - йдеться в заяві російського відомства.