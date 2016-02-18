Україна вже на 62% використала річну квоту на безмитний експорт цукру в ЄС

Україна з початку 2016 року використала річну квоту на безмитний експорт цукру в ЄС на 62%, поставивши в Європу 12,4 тисячі тонн цукру, повідомила прес-служба асоціації "Укрцукор".

"За півтора місяці цього року українські підприємства на 62% використали квоти на безмитні поставки цукру до ЄС. Станом на 16 лютого з України до країн ЄС було експортовано 12,4 тисячі тонн цукру при річній квотою в 20,07 тисячі тонн", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв раніше УНІАН, українські експортери до 16 лютого вичерпали імпортні квоти на безмитні поставки в ЄС кукурудзи, меду, виноградного та яблучного соків. Близькими до заповнення є квоти на поставку ячменю (225 тисяч тонн або 90% квоти), ячмінної крупи і борошна (3,9 тисячі тонн, або 63% квоти), пшениці (519 тисяч тонн або 55% квоти), вівса (1,8 тисячі тонн або 45% квоти), оброблених томатів (4,4 тисячі тонн або 44% квоти).

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Міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко в січні повідомив, що українські експортери в 2015 році не вичерпали квоту на безмитні поставки в ЄС баранини, грибів, часнику, цукрових сиропів, крохмалю, висівок, цукрової кукурудзи та продукції з обробленого молока і масла.